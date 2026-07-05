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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isim ile 2 yıl daha yola devam etme kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 12:40
Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen Mario Lemina hakkında yönetimin kararı netleşti.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

TFF'nin yabancı kuralında değişiklik ihtimali nedeniyle beklemeye alınan Gabonlu futbolcu için son değerlendirme yapıldı.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Galatasaray ile Mario Lemina arasında daha önce prensip anlaşmasına varılmıştı.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Ancak sözleşme resmiyet kazanmadan önce yönetim, orta saha için farklı alternatifleri de değerlendirdi.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Gündemde yer alan isimlerin bonservis ve maaş maliyetlerinin toplamda yaklaşık 20 milyon euro'ya ulaşması üzerine sarı-kırmızılılar yeniden Lemina seçeneğine yöneldi.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Teknik direktör Okan Buruk'un, hem orta sahada hem de sol stoperde görev yapabilen deneyimli oyuncuyla yola devam edilmesi yönünde yönetime görüş bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Gabonlu futbolcunun maaşında iyileştirmeye gitti.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Tarafların yapılan yeni görüşmeler sonucunda yeniden anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

32 yaşındaki Mario Lemina'nın Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme

Türkiye gazetesinin haberinde ayrıca deneyimli oyuncunun yıllık maaşının ise 3,5 milyon euro olacağı ifade edildi.

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