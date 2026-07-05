Galatasaray'da karar verildi! Yıldız isme yeni sözleşme
Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isim ile 2 yıl daha yola devam etme kararı aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 12:40
Galatasaray ile Mario Lemina arasında daha önce prensip anlaşmasına varılmıştı.
Ancak sözleşme resmiyet kazanmadan önce yönetim, orta saha için farklı alternatifleri de değerlendirdi.
Gündemde yer alan isimlerin bonservis ve maaş maliyetlerinin toplamda yaklaşık 20 milyon euro'ya ulaşması üzerine sarı-kırmızılılar yeniden Lemina seçeneğine yöneldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, hem orta sahada hem de sol stoperde görev yapabilen deneyimli oyuncuyla yola devam edilmesi yönünde yönetime görüş bildirdiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Gabonlu futbolcunun maaşında iyileştirmeye gitti.
Tarafların yapılan yeni görüşmeler sonucunda yeniden anlaşma sağladığı belirtildi.
32 yaşındaki Mario Lemina'nın Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Türkiye gazetesinin haberinde ayrıca deneyimli oyuncunun yıllık maaşının ise 3,5 milyon euro olacağı ifade edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.