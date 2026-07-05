Real Madrid, Denzel Dumfries'ı açıkladı!

Real Madrid, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i kadrosuna dahil etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden İspanyol devi, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'nin ardından Denzel Dumfries transferini de tamamladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Inter ile oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Eflatun-beyazlı ekip, 30 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

2021-2022 sezonunda PSV'den Inter'e transfer olan Denzel Dumfries, İtalyan ekibinde 5 sezon boyunca 207 resmi maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu süreçte 27 gol atarken, 28 de asist yaptı. Inter kariyerinde 2 Serie A şampiyonluğu dahil toplam 8 kupa kazandı.

Hollandalı futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.