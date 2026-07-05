Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.