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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:00
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.

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