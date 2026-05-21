Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fransız devi genç yıldız için devrede
Fenerbahçe için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusunun durumunu Fransa Ligue 1'in dev takımlarından o ekibin takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklifte bulunabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 09:32
Bu doğrultuda sarı-lacivertli takımın genç stoperi Yiğit Efe Demir ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Fransız temsilcisi Lyon'un 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklifte bulunabileceği öğrenildi.
Bu sezon 26 maçta süre alan Yiğit Efe'nin kontratı 2029 yılında sona erecek.
