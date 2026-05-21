CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

Ederson ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci takviyesi doğrultusunda Fransız kaleci Lucas Chevalier listeye dahil edildi. PSG’den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki file bekçisiyle 30 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali sonrasında resmi temaslar kurulacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı. PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı. 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız kaleciyi satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. PSG ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Chevalier'nin piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız kaleciyi, Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig'den de çok sayıda takım takip ediyor. Bu sezon PSG'de 26 resmi maça çıkan genç eldiven, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosu belli olurken, Lucas Chevalier yer alamadı. Lille'de oynadığı dönemde Fransa Milli Takımı'nda davet alan 24 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyordu. Chevalier bu sebeple sürekli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

KANTE-GUENDOUZI FAKTÖRÜ

F.Bahçe'de takım kadrosunda yer alan Kante ve Guendouzi, Lucas Chevalier için önemli bir referans olacak. Fransa Milli Takımı'ndan tanıdığı iki ismin sarı-lacivertli takımda olması 24 yaşındaki kalecinin kararında belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

SAFONOV'UN ARKASINDA KALDI

Lucas Chevalier, PSG'de Safonov'un arkasında kaldı. 27 yaşındaki Rus kaleci Safonov, bu sezon PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin ilk tercihi oldu. Özellikle sezonun son kısmında Rus eldiven daha fazla kaleye geçti ve 26 maçta fileleri korudu.

Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
G.Saray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Bakan Bayraktar'dan İNRES 2026 öncesi önemli mesajlar: Türkiye küresel krizleri fırsata çevirerek yeni enerji mimarisini inşa ediyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Bundesliga'dan 22'lik stoper!
F.Bahçe'de transfere seçim engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de kupa A. Villa'nın! Dolmabahçe'de kupa A. Villa'nın! 02:15
Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! 02:15
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! 02:15
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 02:15
Kupa finalinin hakemi belli oldu! Kupa finalinin hakemi belli oldu! 02:15
Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! 02:14
Daha Eski
Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! 02:14
F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... 02:14
Okan Buruk'a Çizme kancası! Okan Buruk'a Çizme kancası! 02:14
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı 02:14
Ertuğrul Doğan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım! Ertuğrul Doğan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım! 02:14
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı 02:14