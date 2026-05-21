Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte
Ederson ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci takviyesi doğrultusunda Fransız kaleci Lucas Chevalier listeye dahil edildi. PSG’den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki file bekçisiyle 30 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali sonrasında resmi temaslar kurulacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
KANTE-GUENDOUZI FAKTÖRÜ
F.Bahçe'de takım kadrosunda yer alan Kante ve Guendouzi, Lucas Chevalier için önemli bir referans olacak. Fransa Milli Takımı'ndan tanıdığı iki ismin sarı-lacivertli takımda olması 24 yaşındaki kalecinin kararında belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.
SAFONOV'UN ARKASINDA KALDI
Lucas Chevalier, PSG'de Safonov'un arkasında kaldı. 27 yaşındaki Rus kaleci Safonov, bu sezon PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin ilk tercihi oldu. Özellikle sezonun son kısmında Rus eldiven daha fazla kaleye geçti ve 26 maçta fileleri korudu.
