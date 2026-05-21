Fenerbahçe'de rota Lucas Chevalier! Resmi temaslar o tarihte

Yeni sezonda güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı. PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı. 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız kaleciyi satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. PSG ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Chevalier'nin piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız kaleciyi, Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig'den de çok sayıda takım takip ediyor. Bu sezon PSG'de 26 resmi maça çıkan genç eldiven, Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa ve Fransa Kupası kazanmayı başardı.