Fenerbahçe Beko Shavon Shields'i transfer etti!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İtalya temsilcisi Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Avrupa basketbolunun deneyimli oyuncuları arasında yer alan 31 yaşındaki Shields, Olimpia Milano kariyerinde önemli başarılara imza attı. Milano ekibiyle toplam 10 kupa kazanan başarılı forvet; 2021-22, 2022-23, 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında İtalya Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2021, 2022 ve 2026 yıllarında İtalya Kupası'nı da kazandı. Deneyimli oyuncu ayrıca 2020, 2024 ve 2025 yıllarında İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Kulüp başarılarının yanı sıra bireysel performansıyla da dikkat çeken Shavon Shields, EuroLeague'de 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında yılın en iyi ikinci takımına seçildi. Geride kalan EuroLeague sezonunda 12.7 sayı, 3.2 ribaund, 2.7 asist ve 12.8 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, çok yönlü oyunuyla öne çıktı.