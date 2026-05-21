Galatasaray'da Zaniolo bonservisiyle gidiyor! Kasaya girecek rakam...

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili, "Zaniolo bizim için çok önemliydi. Gücümüz, bir oyuncu buraya geldiğinde onun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak olmalı ve o da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay olmadı ama sahada gösterdiği hırsı seviyorum, bu karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi. Şimdi geleceğini değerlendireceğiz ama benim açımdan herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.