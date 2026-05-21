Galatasaray'da Zaniolo bonservisiyle gidiyor! Kasaya girecek rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Cimbom'un İtalyan yıldızın satışından kazanacağı gelir belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 09:34
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yapacağı yıldız takviyeleriyle adından söz ettirecek bir takım kurmak istiyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Cimbom, yapacağı transferlerin yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayıracak.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.

Sezon başında Udinese'ye kiralanan İtalyan yıldız, Serie A ekibiyle başarılı bir performans sergiledi.

Zaniolo'nun performansından memnun olan Çizme ekibi, yıldız futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili, "Zaniolo bizim için çok önemliydi. Gücümüz, bir oyuncu buraya geldiğinde onun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak olmalı ve o da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay olmadı ama sahada gösterdiği hırsı seviyorum, bu karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi. Şimdi geleceğini değerlendireceğiz ama benim açımdan herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Udinese, 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın bu transferden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 ya da doğrudan 10 milyon Euro kazanması bekleniyor.

