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HAVA DURUMU SON DAKİKA | Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul hava durumu...

Saat04:08'de Düzce merkezli meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından birçok vatandaş sokaklarda geceyi geçirdi. Özellikle deprem bölgesinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki,Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağış var mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:25 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
HAVA DURUMU SON DAKİKA | Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul hava durumu...

HAVA DURUMU SON DAKİKA - Düzce merkezli yaşanan deprem büyük korkuya sebep oldu. 5.9 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi. Geceden bu yana evlerine girmekte çekinenler hava durumunu merak ediyor. İşte detaylar...

SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havaya sahip olması beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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