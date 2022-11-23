HAVA DURUMU SON DAKİKA | Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul hava durumu...

HAVA DURUMU SON DAKİKA - Düzce merkezli yaşanan deprem büyük korkuya sebep oldu. 5.9 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar sokağa indi. Geceden bu yana evlerine girmekte çekinenler hava durumunu merak ediyor. İşte detaylar...

SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havaya sahip olması beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.