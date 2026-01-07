Bournemouth-Tottenham canlı yayını: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'nda bu akşam tam anlamıyla bir "revir" mücadelesi izleyeceğiz. Ev sahibi Bournemouth'ta kilit oyuncu Justin Kluivert'ın diz ameliyatı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olması Iraola'nın planlarını bozdu. Ancak City transferi konuşulan Antoine Semenyo'nun formda görüntüsü ev sahibinin en büyük kozu. Konuk ekip Tottenham tarafında ise durum daha vahim; James Maddison, Kulusevski ve Solanke gibi as isimlerin yanına Sunderland maçında sakatlanan Mohammed Kudus de eklendi. Thomas Frank, cezası biten Xavi Simons ve sakatlıktan dönen Lucas Bergvall'ın yaratıcılığına güvenerek bu zorlu virajı kayıpsız dönmeye çalışacak.

Bournemouth-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth-Tottenham maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Vitality Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Bournemouth-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Darren England'ın yöneteceği Bournemouth-Tottenham maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Cook, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Davies; Gray, Bentancur; Simons, Bergvall, Tel; Richarlison