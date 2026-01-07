CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Tottenham canlı yayını: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth-Tottenham canlı yayını: Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Bournemouth, evinde Tottenham Hotspur’u ağırlıyor. 23 puanla 15. sırada yer alan ve 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Andoni Iraola’nın ekibi, sahasındaki dirençli oyunuyla kötü gidişatı durdurmak istiyor. 27 puanla 13. sırada bulunan ve Thomas Frank yönetiminde istikrarsız bir görüntü sergileyen Tottenham ise, sakatlıklarla dağılan kadrosuna rağmen bu deplasmandan 3 puan çıkararak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:26
Bournemouth-Tottenham canlı yayını: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'nda bu akşam tam anlamıyla bir "revir" mücadelesi izleyeceğiz. Ev sahibi Bournemouth'ta kilit oyuncu Justin Kluivert'ın diz ameliyatı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olması Iraola'nın planlarını bozdu. Ancak City transferi konuşulan Antoine Semenyo'nun formda görüntüsü ev sahibinin en büyük kozu. Konuk ekip Tottenham tarafında ise durum daha vahim; James Maddison, Kulusevski ve Solanke gibi as isimlerin yanına Sunderland maçında sakatlanan Mohammed Kudus de eklendi. Thomas Frank, cezası biten Xavi Simons ve sakatlıktan dönen Lucas Bergvall'ın yaratıcılığına güvenerek bu zorlu virajı kayıpsız dönmeye çalışacak.

Bournemouth-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth-Tottenham maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Vitality Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Bournemouth-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Darren England'ın yöneteceği Bournemouth-Tottenham maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Cook, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Davies; Gray, Bentancur; Simons, Bergvall, Tel; Richarlison

