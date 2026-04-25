Zecorner Kayserispor sahasında galip!

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış gününde Zecorner Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile tamamlandı. İkinci yarıda dakika 79'da Fedor Chalov ile skoru 1-0'a getiren ev sahibi takım, dakika 88'de Laszlo Benes'in golü ile galibiyeti pekiştirdi ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Zecorner Kayserispor, bu sonuçla puanını 26'ya çıkararak küme düşme hattında 16. sıraya yükseldi ve lige tutunma yolunda önemli bir adım attı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'den puan almayı başaran Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 8. sırada kaldı.