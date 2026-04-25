Göztepe-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Göztepe-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 19:47
Göztepe-Hesap.com Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. haftasında hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak bu haftada ligin orta sıralarında yaşanacak değişimler ve küme düşme hattında bulunan takımların alacağı sonuçlar da büyük önem taşıyor. Orta sıraları ilgilendiren mücadelelerden biri de Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanıyor.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, bu sezon evindeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 48 puanla Avrupa potasının hemen arkasında yer alan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bıraktı. Hesap.com Antalyaspor karşısına oldukça eksik bir kadroyla çıkan Göztepe'de savunmanın bel kemiği Heliton, orta sahanın dinamosu Anthony Dennis ve Novatus Miroshi sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Buna rağmen Göztepe, taraftarının desteğiyle bu eksikleri hissetmeden kazanarak zirve takibini sürdürmeyi planlıyor.

Hesap.com Antalyaspor cephesinde ise ligin orta sıralarında kalıcı olma hedefi var. 28 puanla 14. sırada yer alan konuk ekip, bu sezon deplasman karnesi zayıf olan takımlar arasında bulunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda İkas Eyüpspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, takıma büyük moral aşıladı. Akdeniz temsilcisi, Göztepe'nin savunmadaki önemli eksiklerini hızlı hücumlarla değerlendirerek İzmir'den en az bir puanla dönmeyi hedefliyor.

İki takım arasındaki kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Göztepe-Hesap.com Antalyaspor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Taha, Bokele, Cherni, Musah, Krastev, Antunes, Janderson, Juan

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Bahadır, Safuri, Erdoğan, Streek, Ceesay, Storm, Giannetti, Doğukan, Saric.

