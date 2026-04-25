Göztepe evinde 5 maç sonra galip!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadelede Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göz-Göz, 5 maçın ardından sahasından galip ayrıldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ ATILDI

Göztepeli oyuncu Juan'ın attığı gol, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en erken golü oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Hesap.com Antalyaspor'un ise ligdeki puan hasreti 3 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, 28 puanla ligin 15. sırasında bulunuyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve 3 puan İzmir temsilcisinin oldu.