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Haberler NBA New York Knicks, 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı!

New York Knicks, 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 4-1'e getiren Knicks, şampiyonluğa ulaşarak sezonu zirvede tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 10:40
New York Knicks, 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yendi ve final serisini 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Frost Bank Center'daki final serisi 5. maçında Spurs'e konuk olan Knicks, Jalen Brunson'ın 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmalık performansıyla galip geldi.

Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Brunson, 32,6 sayı, 4,6 asist, 4,2 ribaunt ve 2 top çalma ortalamaları yakaladığı 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'de 53 yıl sonra zafere ulaşan Knicks, 1970 ve 1973'ün ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Spurs'te ise Dylan Harper'ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 19 sayı, 14 ribaunt, 5 blokluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

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