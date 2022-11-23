SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Marmara'da, İstanbul'da, Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, gece saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi ve Düzce açıkları olan bir deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Marmara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Düzce Gölyaka olan depremin şiddeti ise 5,9 olarak ölçüldü. Saati ise 04.08 olan sarsıntı yerin 6,81 km altında meydana gelirken AFAD, henüz konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunmadığını, bölgede tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldığını ve gelişmelerin anlık olarak aktarılacağını duyurdu.

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23 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ