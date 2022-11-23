Haberler Deprem SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Marmara'da, İstanbul'da, Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Marmara'da, İstanbul'da, Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son depremlere göre, gece saatlerinde Düzce'de şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve derinliği merak edilirken vatandaşlar arama motorlarında 23 Kasım AFAD son depremleri araştırıyor. İşte 23 Kasım depremine ilişkin detaylar ve son depremler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:00
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Marmara'da, İstanbul'da, Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, gece saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi ve Düzce açıkları olan bir deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Marmara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 23 Kasım AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Düzce Gölyaka olan depremin şiddeti ise 5,9 olarak ölçüldü. Saati ise 04.08 olan sarsıntı yerin 6,81 km altında meydana gelirken AFAD, henüz konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunmadığını, bölgede tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldığını ve gelişmelerin anlık olarak aktarılacağını duyurdu.

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23 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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