Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları kapsamında savunmaya takviye bekleniyor. Sarı-lacivertliler stoper hattına bir hamle yapacağı belirtildi. Transfer çalışmalarında rota Almanya'ya çevrildi. Bundesliga'da Bayern Münih'teki eski yıldızı Kim Min Jae, Borussia Dortmund'da forma giyen Niklas Süle ve Union Berlin'de oynayan Diogo Leite listede ilk sıralarda yer alıyor. Süle ve Leite'nin kulüpleriyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferleri bedelsiz sonlandırmayı planladığı kaydedildi.

Borussia Dortmund'dan 30 yaşındaki Niklas Süle, özellikle Bayern Münih döneminde başarılarla dolu bir kariyere sahip olması dikkat çekiyor. Alman devi Bayern Münih'te 2017- 2022 yılları arasında forma giyen stoper Niklas Süle, tarihi başarılar kazandı. Deneyimli futbolcu, Bayern Münih ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve 4 Almanya Kupası zaferleri yaşadı.