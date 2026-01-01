CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde güçlü bir kadro kurarak sezon sonu uzun yıllardır hayal ettiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Kanarya bu anlamda 3 yıldızın transferi için Almanya'ya çıkarma yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları kapsamında savunmaya takviye bekleniyor. Sarı-lacivertliler stoper hattına bir hamle yapacağı belirtildi. Transfer çalışmalarında rota Almanya'ya çevrildi. Bundesliga'da Bayern Münih'teki eski yıldızı Kim Min Jae, Borussia Dortmund'da forma giyen Niklas Süle ve Union Berlin'de oynayan Diogo Leite listede ilk sıralarda yer alıyor. Süle ve Leite'nin kulüpleriyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferleri bedelsiz sonlandırmayı planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Borussia Dortmund'dan 30 yaşındaki Niklas Süle, özellikle Bayern Münih döneminde başarılarla dolu bir kariyere sahip olması dikkat çekiyor. Alman devi Bayern Münih'te 2017- 2022 yılları arasında forma giyen stoper Niklas Süle, tarihi başarılar kazandı. Deneyimli futbolcu, Bayern Münih ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve 4 Almanya Kupası zaferleri yaşadı.

Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Union Berlin'den 26 yaşındaki Diogo Leite de savunmadaki çok yönlülüğüyle göze çarpıyor. Portekizli futbolcu sol bek ve stoperde forma giyiyor. Portekiz ekibi Porto'nun altyapısından yetişen Diogo Leite, başarılarıyla öne çıktı. Porto ile 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz şampiyonluğu kazanan Leite, 2018-2019 sezonunda da U19 takımındayken UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyon oldu.

Fenerbahçe'den Almanya'ya transferde stoper çıkarması!

Sarı-lacivertli taraftarların çok sevdiği Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Bu sezon Bayern Münih'te 17 resmi maça çıkan Güney Koreli stoper, genelde rotasyon oyuncusu olarak kaldı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim de Kim Min Jae'nin yeniden takıma dönmesini istiyor.

