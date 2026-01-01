CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Ugarte müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un bu anlamda transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Ara transfer dönemi için yaklaşık 70 milyon euro bütçe ayıran G.Saray, bu parayı sezon sonu harcamanın hesaplarını yapıyor. Orta alanda geldiği gibi ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, yıldız transferine para ayırmak için çözümü satın alma opsiyonlu kiralama formülünde buldu. Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika için kulüplerinin 25 milyon euro'nun üzerinde bonservis istemesiyle yönetim böyle bir karar aldı. Ederson ve Onyedika'dan vazgeçilmedi ancak Ugarte olursa, bu iki isim sezon sonuna bırakılacak.

KARAR SEZON SONUNDA

İngiliz devinde 12 maçta toplam 432 dakika süre alan Uruguaylı dinamo, Dünya Kupası'nı düşünerek ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Bonservisine 50 milyon euro ödenen 24 yaşındaki Ugarte'nin kulübüyle 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralama formülü üzerinde duran G.Saray, sözleşmeye konulacak satın alma maddesinin zorunlu olmasını istemiyor. Bu plan tutarsa, sezon sonu için orta saha transferi daha detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

TORREIRA VE MUSLERA FAKTÖRÜ

Vatandaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera'ya Galatasaray'ı soran Ugarte, oldukça olumlu bir geri dönüş aldı. İki isimden de aldığı olumlu referansın ardından parçalı formayı giymeyi kabul eden Uruguaylı yıldız futbolcu, artık iki kulübün yapacağı görüşmeler sonrasında çıkacak kararı beklemeye başladı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
