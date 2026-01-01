Galatasaray'a transferde Ugarte müjdesi!

Ara transfer dönemi için yaklaşık 70 milyon euro bütçe ayıran G.Saray, bu parayı sezon sonu harcamanın hesaplarını yapıyor. Orta alanda geldiği gibi ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, yıldız transferine para ayırmak için çözümü satın alma opsiyonlu kiralama formülünde buldu. Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika için kulüplerinin 25 milyon euro'nun üzerinde bonservis istemesiyle yönetim böyle bir karar aldı. Ederson ve Onyedika'dan vazgeçilmedi ancak Ugarte olursa, bu iki isim sezon sonuna bırakılacak.