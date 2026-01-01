Galatasaray'a transferde Ugarte müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
KARAR SEZON SONUNDA
İngiliz devinde 12 maçta toplam 432 dakika süre alan Uruguaylı dinamo, Dünya Kupası'nı düşünerek ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Bonservisine 50 milyon euro ödenen 24 yaşındaki Ugarte'nin kulübüyle 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralama formülü üzerinde duran G.Saray, sözleşmeye konulacak satın alma maddesinin zorunlu olmasını istemiyor. Bu plan tutarsa, sezon sonu için orta saha transferi daha detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.
TORREIRA VE MUSLERA FAKTÖRÜ
Vatandaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera'ya Galatasaray'ı soran Ugarte, oldukça olumlu bir geri dönüş aldı. İki isimden de aldığı olumlu referansın ardından parçalı formayı giymeyi kabul eden Uruguaylı yıldız futbolcu, artık iki kulübün yapacağı görüşmeler sonrasında çıkacak kararı beklemeye başladı.
