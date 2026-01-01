CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan Galatasaraylıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

Türkiye'de transfer dönemi yarın açılırken G.Saray, sezon başında olduğu gibi yine alacağı isimlerle ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar orta saha, savunma ve hücuma toplamda 4 isim almayı planlarken, eski yıldızlarına da rota çevrildi.

Gösterdiği üstün performansla Bayern Münih'e 35 milyon euro karşılığında satılan Sacha Boey'in, Almanya macerası sona eriyor. Alman basınına göre Bayern Münih, satış listesine koyduğu Fransız yıldızdan kendisine takım bulmasını istedi.

Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Kalmaya karar verse bile kadroda kendisine artık yer bulamayacağı bildirilen Boey'den artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi istendi. Geçen sezon ve haziran ayında da Boey için nabız yoklayan yönetim, Alman ekibini ikna etmiş ama oyuncuda tıkanmıştı. Bu kez Boey'in de geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
Üstelik Bayern, 15 milyon euro seviyesinde gelen satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini bile kabul etmeye hazırlanıyor. Boey ile anlaşılırsa transfer en kısa sürede bitecek.

Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

BÜYÜK KAZANÇLA GERİ DÖNECEK

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu 2024 yazında bonuslarla birlikte 35 milyon euro'ya satmıştı. Bayern Münih oyuncusunu kadroda düşünmediği için kendisine gelecek 15 milyon euro'luk teklifleri kabul etmeye hazırlanıyor. Eğer ocakta Boey gelirse, 1.5 senede takıma kazandırdığı 35 milyonun yarısının da altında bir bedele geri dönmüş olacak.

SON DAKİKA
