Galatasaray'a transferde Sacha Boey müjdesi!

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Kalmaya karar verse bile kadroda kendisine artık yer bulamayacağı bildirilen Boey'den artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi istendi. Geçen sezon ve haziran ayında da Boey için nabız yoklayan yönetim, Alman ekibini ikna etmiş ama oyuncuda tıkanmıştı. Bu kez Boey'in de geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
Üstelik Bayern, 15 milyon euro seviyesinde gelen satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini bile kabul etmeye hazırlanıyor. Boey ile anlaşılırsa transfer en kısa sürede bitecek.
BÜYÜK KAZANÇLA GERİ DÖNECEK
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu 2024 yazında bonuslarla birlikte 35 milyon euro'ya satmıştı. Bayern Münih oyuncusunu kadroda düşünmediği için kendisine gelecek 15 milyon euro'luk teklifleri kabul etmeye hazırlanıyor. Eğer ocakta Boey gelirse, 1.5 senede takıma kazandırdığı 35 milyonun yarısının da altında bir bedele geri dönmüş olacak.
