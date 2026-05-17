CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray CANLI | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun final haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa’ya konuk oluyor. 17 Mayıs 2026 Pazar akşamı saat 20:00'de başlayacak bu kritik mücadele FOTOMAÇ ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte maça dair son dakika gelişmeleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 14:15
CANLI | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı canlı anlatım linki...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında nefesler tutuldu! Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve görkemli bir törenle 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, sezonun kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray prestij mücadelesi verirken, kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa için bu 90 dakika tam anlamıyla bir kader randevusu olacak. Lacivert-beyazlılar, şampiyondan puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Kasımpaşa - Galatasaray maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve dev maça dair öne çıkan tüm detaylar...

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı, saat 20:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA: HEDEF MUTLAK PUAN!

32 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa, bu zorlu maça çok önemli eksiklerle çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Winck'in yanı sıra cezalı olan deneyimli golcü Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi ve kaleci Gianniotis forma giyemeyecek. Gözler, şubat ayından bu yana attığı 9 golle takımı sırtlayan Polonyalı forvet Adrian Benedyczak'ta olacak.

GALATASARAY: ŞAMPİYON ROTASYONA GİDİYOR

Görkemli kutlamaların ardından maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen şampiyon Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Yaser Asprilla ile sarı kart cezalısı olan dünya yıldızı golcü Victor Osimhen kadroda yok. Kasımpaşa ağlarını daha önce 4 kez sarsan Mauro Icardi'nin performansı merakla bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali, Kamil Ahmet, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Mortadha, Benedyczak.

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Ahmed, Sallai, Lang, Icardi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe ve G.Saray'a transfer müjdesi!
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Kabinede yoğun mesai: Hürmüz'de son düğüm, enflasyonda son durum... MİT raporları masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer müjdesi! F.Bahçe ve G.Saray'a transfer müjdesi! 13:27
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki altın madalya kazandı! Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki altın madalya kazandı! 12:49
Wolverhampton - Fulham maçı bilgileri Wolverhampton - Fulham maçı bilgileri 12:39
İşte günün VAR hakemleri! İşte günün VAR hakemleri! 12:35
Leeds United - Brighton maçı bilgileri Leeds United - Brighton maçı bilgileri 12:27
Everton - Sunderland maçı bilgileri Everton - Sunderland maçı bilgileri 12:19
Daha Eski
Brentford - Crystal Palace maçı bilgileri Brentford - Crystal Palace maçı bilgileri 12:08
Manchester United-Nottingham Forest maçı izle! Manchester United-Nottingham Forest maçı izle! 11:58
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler 11:52
Antalyaspor-Kocaelispor maçı bilgileri Antalyaspor-Kocaelispor maçı bilgileri 11:46
Chelsea'de Xabi Alonso dönemi! Chelsea'de Xabi Alonso dönemi! 11:37
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 11:08