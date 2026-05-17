Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu
2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazandı. Daha önce birçok yıldız isim için karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez rotasını Pierre-Emile Höjbjerg'e çevirdi. Avrupa futbolunun dikkat çeken orta sahalarından biri olan Danimarkalı yıldız için iki kulübün de girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 13:27
Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmaya oldukça yaklaşan Danimarkalı orta saha için bu kez Türkiye'den kulüplerin devrede olduğu belirtildi.
Fransız ekibinin, deneyimli oyuncunun transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
Höjbjerg'in, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olması da dikkat çekiyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Marsilya formasıyla 42 maça çıktı.
Höjbjerg, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.
