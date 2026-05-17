CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazandı. Daha önce birçok yıldız isim için karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez rotasını Pierre-Emile Höjbjerg'e çevirdi. Avrupa futbolunun dikkat çeken orta sahalarından biri olan Danimarkalı yıldız için iki kulübün de girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 13:27
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Fransız basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olan Pierre-Emile Höjbjerg için müjdeli haberi duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

L'Equipe'in haberine göre, Pierre-Emile Höjbjerg'in sezon sonunda Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmaya oldukça yaklaşan Danimarkalı orta saha için bu kez Türkiye'den kulüplerin devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Fransız ekibinin, deneyimli oyuncunun transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Höjbjerg'in, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olması da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Marsilya formasıyla 42 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

Höjbjerg, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransızlar duyurdu

İşte Fransız basınında yer alan haber...

G.Saray'dan orta saha sürprizi!
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Rüşvet, bahis ve kara para sarmalı çözüldü | Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesinde "borç" kılıfı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki altın madalya kazandı! Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki altın madalya kazandı! 12:49
Wolverhampton - Fulham maçı bilgileri Wolverhampton - Fulham maçı bilgileri 12:39
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı! Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı! 12:35
Leeds United - Brighton maçı bilgileri Leeds United - Brighton maçı bilgileri 12:27
Everton - Sunderland maçı bilgileri Everton - Sunderland maçı bilgileri 12:19
Brentford - Crystal Palace maçı bilgileri Brentford - Crystal Palace maçı bilgileri 12:08
Daha Eski
Manchester United-Nottingham Forest maçı izle! Manchester United-Nottingham Forest maçı izle! 11:58
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte veda eden isimler 11:52
Antalyaspor-Kocaelispor maçı bilgileri Antalyaspor-Kocaelispor maçı bilgileri 11:46
Chelsea'de Xabi Alonso dönemi! Chelsea'de Xabi Alonso dönemi! 11:37
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 11:08
Aslan'dan sürpriz! Silva olmazsa o gelecek Aslan'dan sürpriz! Silva olmazsa o gelecek 10:34