Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Liverpool'un yıldızıyla anlaştı

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Liverpool'un yıldızıyla anlaştı

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim yaklaşırken mevcut yönetim transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, gündem yaratacak bir transferde sona geldiği öğrenildi. İddialara göre Sadettin Saran ve ekibi, yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transfer dosyasının ise seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunulacağı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 15:19
Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde kısa süre sonra görevinden ayrılacak olan Sadettin Saran ve ekibi, seçim zamanına kadar listedeki futbolcularla olan temaslarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Kanarya'da sürpriz bir transfer haberi geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Liverpool ile sözleşmesi 1 ay sonra bitecek Andrew Robertson ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Böylelikle yeni yönetime sunulacak raporda Robertson'ın da yer alacağı öğrenildi.

BU SEZON 35 MAÇTA GÖREV YAPTI!

İskoç sol bek bu sezon Liverpool'da 35 karşılaşmada boy gösterdi.

32 yaşındaki futbolcu çıktığı bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

