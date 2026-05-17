Transferde büyük bomba! Fenerbahçe Liverpool'un yıldızıyla anlaştı
Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim yaklaşırken mevcut yönetim transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, gündem yaratacak bir transferde sona geldiği öğrenildi. İddialara göre Sadettin Saran ve ekibi, yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transfer dosyasının ise seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunulacağı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 15:19
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Liverpool ile sözleşmesi 1 ay sonra bitecek Andrew Robertson ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Böylelikle yeni yönetime sunulacak raporda Robertson'ın da yer alacağı öğrenildi.
BU SEZON 35 MAÇTA GÖREV YAPTI!
İskoç sol bek bu sezon Liverpool'da 35 karşılaşmada boy gösterdi.
32 yaşındaki futbolcu çıktığı bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
