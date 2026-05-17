Semedo Fenerbahçe'de kalacak mı? Yönetimden flaş karar
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Nelson Semedo, ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılamakta zorlandı. Sarı-lacivertli yönetimde yaklaşan seçim öncesi hareketlilik sürerken, başkan adaylarının da deneyimli sağ bek konusunda ortak bir görüşte olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 15:29
Yönetim cephesinde maaş yükü daha düşük ve gelişim potansiyeli yüksek isimlere yönelme fikri öne çıkıyor.
32 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Sarı-lacivertli yönetimin yaz transfer döneminde bu bölge için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Semedo, Fenerbahçe'de toplam 39 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist üretti.
