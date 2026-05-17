Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 34. ve son haftanın en kritik randevularından birinde Fenerbahçe, sahasında kümede kalma savaşı veren ikas Eyüpspor’u konuk ediyor. 17 Mayıs 2026 Pazar akşamı saat 20:00'de başlayacak bu dev mücadele Fotomaç ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe - Eyüpspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte maça dair son dakika gelişmeleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 14:39
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı canlı anlatım linki...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan dorukta! Sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren ve kümede kalmayı kesinleştirmek için mutlak puana ihtiyacı olan Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek. Milyonlarca futbolseverin gözü kulağı bu kritik İstanbul derbisinde olacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikleri...

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı bu akşam oynanacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE: SEZONU GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Kaleci Ederson kart cezalısı; Talisca, Nene, Guendouzi, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ise sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçında forma giyemeyecek.

İKAS EYÜPSPOR: LİGDE KALMA SINAVI

Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 4 maçta topladığı 10 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Eyüpspor'da, Ángel Torres ve Gilbert Mendy cezaları nedeniyle bu kritik deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

4. RANDEVU

İki ekip Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, sarı-lacivertliler rakip filelere 6 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
