Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı!

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 13:29
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, UIPM tarafından düzenlenen 2026 Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan Etabı'nda altın madalyaya uzanarak hem kendi kariyerinde hem de Türkiye modern pentatlon tarihinde dünya kupaları düzeyindeki ilk altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon'da ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

BAŞKAN AYDIN: SENİNLE GURUR DUYUYORUZ İLKE

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise, "Bulgaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz İlke" notu ile milli sporcuyu tebrik etti.

