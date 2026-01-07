LGS ne zaman? 2026 LGS'ye kaç gün kaldı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
LGS ne zaman? 2026 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS’ye hazırlanırken “sınav ne zaman?”, “başvuru tarihleri açıklandı mı?” gibi sorular gündemde. ÖSYM takvimine göre 2026 LGS sınav günü, başvuru süreci ve tüm önemli tarihler henüz resmi duyuruyla netleştiğinde yayınlanacak.

LGS 2026 takvimi öğrencilerin gündeminde! "LGS ne zaman?", "sınava kaç gün kaldı?", "LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?" gibi sorular yoğun şekilde aratılıyor. MEB tarafından her yıl yayımlanan takvimle LGS başvuru dönemi ve sınav tarihi ilan ediliyor. 8. sınıf öğrencileri ve veliler, sınav tarihini öğrendikten sonra kalan gün sayısını hesaplayıp sınava hazırlanmayı sürdürüyor. LGS başvurusunun hangi tarihlerde yapılacağı ve sınav gününe kaç gün kaldığı bilgileri, resmi MEB takviminde yer alacak.

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından yakından takip ediliyor. 2026 LGS'nin sayısal ve sözel oturumları 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav gününe hazırlıklarını sürdürüyor ve sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. 6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla LGS'ye 158 gün kaldı. Bu süre boyunca öğrencilerin konularını gözden geçirmeleri ve eksiklerini tamamlamaları öneriliyor.

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE TARİHLERİ

LGS başvuru kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl 2025 LGS başvuru süreci 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yıl da başvuruların yaklaşık olarak aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Başvuru kılavuzu ve tarihleri açıklandığında öğrenciler ve veliler, başvuru işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden kolayca tamamlayabilecek.

