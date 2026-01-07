Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre; Serie A ekibinin yöneleceği 3-5-2 sisteminde ikinci forvet pozisyonuna uygun görülmeyen Belçikalı oyuncunun 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Takımdan ayrılması beklenen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Ngonge'a Galatasaray'ın ilgisi doğrulanırken, futbolcunun İtalya'da da bazı seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.
Ngonge'un geleceğinin vereceği karar doğrultusunda kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı. İşte Çizme basınında yer alan o haber...
