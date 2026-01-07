CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak gittiği Torino'da beklentileri karşılayamayan Cyril Ngonge için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kararı doğrultusunda harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Torino'nun Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Cyril Ngonge için bilgi aldı.

Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre; Serie A ekibinin yöneleceği 3-5-2 sisteminde ikinci forvet pozisyonuna uygun görülmeyen Belçikalı oyuncunun 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Takımdan ayrılması beklenen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Ngonge'a Galatasaray'ın ilgisi doğrulanırken, futbolcunun İtalya'da da bazı seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Ngonge'un geleceğinin vereceği karar doğrultusunda kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı. İşte Çizme basınında yer alan o haber...

REKLAM-IDEFIX
Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı açıklaması: 2026'da reform programını hayata geçireceğiz
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
F.Bahçe'de bir transfer daha tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burnley-Manchester United maçı ayrıntıları! Burnley-Manchester United maçı ayrıntıları! 13:45
Newcastle United-Leeds United maçı öncesi detaylar! Newcastle United-Leeds United maçı öncesi detaylar! 13:34
Bournemouth-Tottenham detayları! Bournemouth-Tottenham detayları! 13:26
Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! 13:06
F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! 12:51
Wushuculardan büyük madalya başarısı! Wushuculardan büyük madalya başarısı! 12:42
Daha Eski
Pape Habib Gueye'den açıklamalar! Pape Habib Gueye'den açıklamalar! 12:21
Cengiz Ünder kararını açıkladı! Cengiz Ünder kararını açıkladı! 12:09
Claudio Winck'ten açıklamalar! Claudio Winck'ten açıklamalar! 12:05
Everton-Wolverhampton maçı detayları! Everton-Wolverhampton maçı detayları! 12:02
Fulham-Chelsea maçından detaylar! Fulham-Chelsea maçından detaylar! 11:49
Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! 11:42