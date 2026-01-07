Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Torino'nun Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Cyril Ngonge için bilgi aldı.