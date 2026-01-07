CANLI YAYIN | Burnley-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Burnley-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester United'da Ruben Amorim döneminin sona ermesiyle gözler Turf Moor'a çevrildi. Takımı ilk kez sahaya çıkaracak olan Darren Fletcher, mutlak galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Burnley tarafında ise durum oldukça kritik. Afrika Uluslar Kupası'ndan (AFCON) dönen oyuncuların kadroya katılması moralleri yükseltse de önemli eksikler Scott Parker'ın elini kolunu bağlıyor. Peki Burnley-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Manchester United maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Burnley-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in yöneteceği Burnley-Manchester United maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko