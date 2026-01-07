CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI YAYIN | Burnley-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Burnley-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Burnley, evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 12 puanla 19. sırada yer alan ve galibiyet hasreti 11 maça çıkan Scott Parker’ın Burnley’si, bu kötü gidişatı dev rakibi karşısında durdurmak istiyor. 31 puanla 6. sırada yer alan Manchester United cephesinde ise hafta başında Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından göreve geçici olarak Darren Fletcher getirildi. Fletcher yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2026’nın ilk galibiyetini alarak Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. İşte Burnley-Manchester United maçı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:45
CANLI YAYIN | Burnley-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Burnley-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester United'da Ruben Amorim döneminin sona ermesiyle gözler Turf Moor'a çevrildi. Takımı ilk kez sahaya çıkaracak olan Darren Fletcher, mutlak galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Burnley tarafında ise durum oldukça kritik. Afrika Uluslar Kupası'ndan (AFCON) dönen oyuncuların kadroya katılması moralleri yükseltse de önemli eksikler Scott Parker'ın elini kolunu bağlıyor. Peki Burnley-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Manchester United maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Burnley-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in yöneteceği Burnley-Manchester United maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko

