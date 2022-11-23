DEPREMDE ÖLÜ, YARALI VAR MI? | 23 Kasım Düzce depreminde ölen, yaralanan oldu mu? - Deprem kaç saniye sürdü? | Son dakika deprem haberleri

DEPREMDE ÖLÜ, YARALI VAR MI? | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem, çevre illerden de işiddetli şekilde hissedildi. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelirken AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 04.08'de meydana gelen sarsıntının ardından önlem amacıyla enerji kesintisine geldi. Havanın karanlık olması sebebiyle saha taraması uzun sürerken arama motorlarında araştırılan 23 Kasım Düzce depreminde ölen, yaralanan oldu mu? - Deprem kaç saniye sürdü? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 KASIM DÜZCE DEPREMİNDE ÖLEN, YARALANAN OLDU MU?

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Ağır yaralanan vatandaşın yüksekten atlama sebvebiyle yaralandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İlk tespitlere göre deprem yaklaşım 17 saniye sürdü. Depremin 6.5 km derinliği bulunurken Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne de şiddetli olarak sallandı.