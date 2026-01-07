CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Newcastle United, evinde Leeds United’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 29 puanla 9. sırada yer alan ve son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Eddie Howe’un öğrencileri, galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. 22 puanla 16. sırada yer alan ancak son 7 maçtır yenilmeyen Daniel Farke’nin Leeds’i ise, zorlu Tyneside deplasmanından puanla dönerek ligdeki dirençli görüntüsünü korumak istiyor. İşte Newcastle United-Leeds United maçının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:34
Newcastle United-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park, Premier Lig'in en istikrarlı form grafiklerinden birine sahip olan Leeds United ile sakatlık krizini yavaş yavaş atlatan Newcastle United'ın kapışmasına sahne olacak. Newcastle cephesinde kilit savunma isimlerinin kadroya dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Diğer tarafta Leeds United, son haftalarda puanları toplamaya devam ediyor. Ligin en çok berabere kalan takımlarından biri olan Leeds, savunma disiplini ve kontra ataklarla yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı amaçlıyor. İşte Newcastle United-Leeds United maçı detayları...

Newcastle United-Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Leeds United maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Newcastle United-Leeds United MAÇI HANGİ KANALDA?

Michael Salisbury'nin yöneteceği Newcastle United-Leeds United maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Leeds United MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Leeds United: Perri; Bijol, Bornauw, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor

