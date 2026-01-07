Newcastle United-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park, Premier Lig'in en istikrarlı form grafiklerinden birine sahip olan Leeds United ile sakatlık krizini yavaş yavaş atlatan Newcastle United'ın kapışmasına sahne olacak. Newcastle cephesinde kilit savunma isimlerinin kadroya dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Diğer tarafta Leeds United, son haftalarda puanları toplamaya devam ediyor. Ligin en çok berabere kalan takımlarından biri olan Leeds, savunma disiplini ve kontra ataklarla yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı amaçlıyor. İşte Newcastle United-Leeds United maçı detayları...

Newcastle United-Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Leeds United maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Newcastle United-Leeds United MAÇI HANGİ KANALDA?

Michael Salisbury'nin yöneteceği Newcastle United-Leeds United maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Leeds United MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Leeds United: Perri; Bijol, Bornauw, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor