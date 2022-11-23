Haberler Deprem Bugün kamu çalışanları tatil mi? | Düzce, Sakarya, İstanbul kamu çalışanları izinli mi? - 23 Kasım Hamile ve engellilere tatil mi? | Son dakika deprem haberleri

Bugün kamu çalışanları tatil mi? | Düzce, Sakarya, İstanbul kamu çalışanları izinli mi? - 23 Kasım Hamile ve engellilere tatil mi? | Son dakika deprem haberleri

Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından yaralı sayısı artıyor. 1'i ağır olmak üzere 35 kişinin yaralandığı öğrenilen saat 04.08'deki depremin ardından Düzce ve Sakarya'da eğitime 1 gün ara verildi. Bunun üzerine arama motorlarında Bugün kamu çalışanları tatil mi? | Düzce, Sakarya, İstanbul kamu çalışanları izinli mi? - 23 Kasım Hamile ve engellilere tatil mi? sorularının cevabı araştorılıyor. İşte son dakika deprem haberleri...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:02
Bugün kamu çalışanları tatil mi? | Düzce, Sakarya, İstanbul kamu çalışanları izinli mi? - 23 Kasım Hamile ve engellilere tatil mi? | Son dakika deprem haberleri

Bugün kamu çalışanları tatil mi? | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre 23 Kasım tarihinde Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 1'i ağır 35 kişi yaralandı. Binalarda çeşitli hasarlar meydana gelirken sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bolu, Ankara, Kocaeli gibi birçok çevre ilden de hissedildi. Vatandaşların sokağa dökülmesinin ardından açıklama yapan Düzce ve Sakarya Valilikleri, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında Bugün kamu çalışanları tatil mi? | Düzce, Sakarya, İstanbul kamu çalışanları izinli mi? - 23 Kasım Hamile ve engellilere tatil mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DÜZCE, SAKARYA, İSTANBUL KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi. Ancak diğer kamu çalışanlarına izin verildiğine dair açıklama yapılmadı.

23 KASIM HAMİLE VE ENGELLİLERE TATİL Mİ?

Sadece Düzce'de hamile ve engelli kamu kuruluşu çalışanları, 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün izinli sayılacak. Diğer illerde konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

23 KASIM DÜZCE DEPREMİNDE ÖLEN, YARALANAN OLDU MU?

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Ağır yaralanan vatandaşın yüksekten atlama sebvebiyle yaralandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

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