Haberler Haberler Bugün okullar tatil mi? | 23 Kasım Düzce, İzmit, Sakarya, Bolu, Kocaeli, İstanbul'da okullar tatil mi? - Valilikler tek tek duyurdu

Bugün okullar tatil mi? | 23 Kasım Düzce, İzmit, Sakarya, Bolu, Kocaeli, İstanbul'da okullar tatil mi? - Valilikler tek tek duyurdu

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokağa döktü. 04.08'de yaşanan ve 5,9 büyüklüğünde ölçülen sarsıntıda 1'i ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenilirken çevre illerden de hissedilen depremde bazı binalar zarar gördü. Depremin ardından gelen açıklamalarda valilikler, bazı illerde okulların tatil edildiğini duyururken arama motorlarında Bugün okullar tatil mi? | 23 Kasım Düzce, İzmit, Sakarya, Bolu, Kocaeli, İstanbul'da okullar tatil mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:10
Bugün okullar tatil mi? | 23 Kasım Düzce, İzmit, Sakarya, Bolu, Kocaeli, İstanbul'da okullar tatil mi? - Valilikler tek tek duyurdu

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de meydana gelen deprem, çok sayıda çevre ilde de hissedildi. Vatandaşların kendilerini sokağa attığı sarsıntıda, son belirlemelere göre 1'i ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır olanının yüksekten atlama sebebi ve diğerlerinin panikle yaralandığı bilgisi verilirken Düzce'ye tedbir amaçlı enerji verilmiyor. Kentte elektiriklerin kesik olması sebebiyle vatandaşlar evlere girmek istemezken Düzce Valisi, 23 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Sakarya, Bursa'da da hissedilen sarsıntının ardından okulların hangi illerde tatil edildiği araştırılıyor.

23 KASIM DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

23 KASIM SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

23 KASIM İZMİT, BOLU, KOCAELİ, İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Depremin ardından Düzce ve Sakarya'da okullar tatil ilan edilirken İzmit, Bolu, Kocaeli ve İstanbul'da valiliklerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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