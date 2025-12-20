Iğdır FK-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Iğdır FK, Sivasspor ile karşılaşarak 32 puana ulaşmayı hedefliyor. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır, evinde galibiyet ararken, Mehmet Altıparmak'ın ekibi ise üst sıralar için mücadele ediyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Yiğidolar, 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Iğdır FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Iğdır FK-Sivasspor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Iğdır FK-Sivasspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.