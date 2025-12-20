CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti!

Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti!

Dünyanın merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua ile Jake Paul karşı karşıya geldi. Joshua, Paul'u 6. rauntta nakavt ederek gecenin kazananı oldu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 09:27
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti!

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile Jake Paul, Miami'de kozlarını paylaştı. Dünyanın yakından takip ettiği maçta rakibini domine eden Joshua, 6. rauntta hedefe ulaştı ve Jake Paul'u nakavt etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki boksör, "Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi oynadı. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim ile hedefime ulaştım." ifadelerini kullandı.

Paul ise mağlubiyet sonrası, "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu." dedi.

