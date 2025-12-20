Boluspor-Pendikspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Boluspor, son 2 maçını kazanarak 8. sıraya yükselirken, Pendikspor ise 3. sırada 33 puanla mücadele ediyor. Ertuğrul Arslan yönetimindeki Boluspor, güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Uğur Uçar'ın takımı ise zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler merakla, "Boluspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Boluspor-Pendikspor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Pendikspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

