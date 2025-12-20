Boluspor-Pendikspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Son 2 lig maçını da kazanan ve 8. sıraya kadar yükselen Ertuğrul Arslan yönetimindeki Boluspor, güçlü rakibine karşı serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak, beklenmedik puan kayıplarına son vermeyi hedefleyen Uğur Uçar'lı Pendikspor ise 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 09:38
Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Boluspor, son 2 maçını kazanarak 8. sıraya yükselirken, Pendikspor ise 3. sırada 33 puanla mücadele ediyor. Ertuğrul Arslan yönetimindeki Boluspor, güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Uğur Uçar'ın takımı ise zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler merakla, "Boluspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Boluspor-Pendikspor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Pendikspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

