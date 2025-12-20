CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da orta saha bölgesine öncelik verildi. Rotasyonu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar Wolverhampton forması giyen Brezilyalı yıldıza kancayı taktı. Yıldız isim Lemina ile birlikte oynamıştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFE HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İngiltere Premier Lig'de Andre gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu transfer listesine eklendi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Andre, geçtiğimiz sezonun başında Fluminense'den Wolverhampton'a transfer olmuştu. Kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettiren Sambacı, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Scoutlar, Brezilyalı orta saha Andre'nin maçlarını sürekli olarak yakından izliyor.

TRANSFE HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki Andre'yi yakın takibe aldı. Wolverhampton'la son 1.5 senede 54 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu beğeni topladı. Galatasaray'da scout ekibinin sürekli izlediği yıldız futbolcu için ocak ayında harekete geçilmesi düşünülüyor. Wolverhampton'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Andre'nin kiralama yöntemiyle transfer edilmesi planlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakacağı aktarıldı.

TRANSFE HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

FLUMINENSE'DE PARLADI

Andre, kariyerindeki en büyük çıkışı Fluminense formasıyla yaşadı. Brezilya kulübünün altyapısından yetişen yıldız orta saha çok önemli başarılar kazandı. 2022-23 sezonunda Fluminense ile hem Libertadores Kupası hem de Sudamericana Kupası kaldırdı. Andre bu çıkışının ardından İngiltere'den Wolverhampton'a transfer oldu.

TRANSFE HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

LEMINA İLE OYNADI

Wolverhampton'da Mario Lemina, 2024-2025 sezonunda Andre ile beraber yan yana oynadı. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Lemina ile Andre birlikte forma giydi. Daha sonra Lemina, Galatasaray'a imza attı. İkilinin yeniden aynı takımda bir araya gelme ihtimali ön plana çıkıyor.

