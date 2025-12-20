TRANSFER HABERİ - Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İngiltere Premier Lig'de Andre gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu transfer listesine eklendi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Andre, geçtiğimiz sezonun başında Fluminense'den Wolverhampton'a transfer olmuştu. Kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettiren Sambacı, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Scoutlar, Brezilyalı orta saha Andre'nin maçlarını sürekli olarak yakından izliyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki Andre'yi yakın takibe aldı. Wolverhampton'la son 1.5 senede 54 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu beğeni topladı. Galatasaray'da scout ekibinin sürekli izlediği yıldız futbolcu için ocak ayında harekete geçilmesi düşünülüyor. Wolverhampton'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Andre'nin kiralama yöntemiyle transfer edilmesi planlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakacağı aktarıldı.