Trabzonspor-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Fenerbahçe Beko parkede kozlarını paylaşacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Trabzonspor, iç saha avantajını iyi değerlendirerek ligdeki 7. galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzon deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, 11. galibiyetini alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor ve şu anda puan tablosunda 2. basamakta bulunuyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

Sayı: 84.55 - 90.45

Ribaund: 31.18 - 32.91

Asist: 19.91 - 19.91

Top çalma: 7.36 - 7.00

Blok: 2.00 - 1.36

Serbest atış: %79.43 - %76.69

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİK LİDERLERİ

Sayı: Marcquise Reed 21.73 - 14.29 Talen Horton-Tucker

Ribaund: Royce Hamm 6.83 - 5.11 Nicolo Melli

Asist: Marcquise Reed 5.82 - Wade Baldwin IV 6.33

Top çalma: Marcquise Reed 1.45 - 1.14 Talen Horton-Tucker

Blok: Royce Hamm 0.83 - 0.50 Talen Horton-Tucker