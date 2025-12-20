CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Konyaspor-Kayserispor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Kayserispor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden ve il yarının son maçında çıkış arayan yeşil-beyazlılar, 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Radomir Dalovic yönetiminde son 2 maçında berabere kalan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda puanını 17'e çıkartmanın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Konyaspor-Kayserispor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Konyaspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 08:33
Konyaspor-Kayserispor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından toparlanmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. 16 puanla ligde 12. sırada bulunan Konyaspor, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor. Kayserispor cephesi ise Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetiminde son 2 haftayı beraberlikle geçen sarı-kırmızılılar, zorlu Konya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek puanını 17'ye yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Konyaspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

