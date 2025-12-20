Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında heyecan dorukta! Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. 26 puanla 9. sırada olan Bandırma ekibi, Süper Lig hayalini sürdürmek için galibiyete kilitlenmiş durumda. Erzurumspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor ve bu zorlu maçta hata yapmamak için mücadele edecek. Peki, Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE