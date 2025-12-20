CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1 .Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Mustafa Gürsel yönetiminde evinde kazanmayı hedefleyen Bandırma ekibi, 26 puanla 9. sırada yer alıyor. Süper Lig'e çıkma yolunda hata yapmak istemeyen Serkan Özbalta ve öğrencileri ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 09:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında heyecan dorukta! Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. 26 puanla 9. sırada olan Bandırma ekibi, Süper Lig hayalini sürdürmek için galibiyete kilitlenmiş durumda. Erzurumspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor ve bu zorlu maçta hata yapmamak için mücadele edecek. Peki, Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Galatasaray’da Okan Buruk’un vazgeçilmezleri! Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira fırtınası
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
Rafa Silva'ya 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları 10:18
Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları 09:50
G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak 09:49
Boluspor-Pendikspor maçı detayları Boluspor-Pendikspor maçı detayları 09:38
Iğdır FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Iğdır FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:28
Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! 09:27
Daha Eski
Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları 09:17
Konyaspor-Kayserispor maçı detayları Konyaspor-Kayserispor maçı detayları 08:33
Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları 07:59
F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! 07:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13