CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçının kahramanı Ahmed Kutucu'nun Kasımpaşa karşısında da şans bulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk'un vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 09:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Ahmed Kutucu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Ahmed Kutucu, attığı golün yanında performansıyla da tam not aldı.

Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

Teknik direktör Okan Buruk, Ahmed'e Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçının ikinci yarısında süre vermeyi planlıyor. Geldiği günden beri beklenen patlamayı göstermeyen yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında kendisini kanıtlamaya çalışacak.

Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

2 AYRILIK KESİNLEŞTİ

Ahmed Kutucu için henüz kararını vermeyen sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında Yusuf Demir'in sözleşmesini feshedecek. Talipleri olan Berkan Kutlu ile de yollarını ayıracak. Ahmed Kutucu için ise teknik heyet ayrılık kararını gözden geçirecek ve transferde duruma göre takımda tutulacak.

Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
G.Saray'dan Sambacı orta sahaya kanca!
DİĞER
Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! İşte Joey Veerman ile imzalanacak sözleşme
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları 09:17
Konyaspor-Kayserispor maçı detayları Konyaspor-Kayserispor maçı detayları 08:33
Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları 07:59
F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! 07:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Daha Eski
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45