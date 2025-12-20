Galatasaray'da ayrılık o maçta belli olacak! Ahmed Kutucu...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Teknik direktör Okan Buruk, Ahmed'e Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçının ikinci yarısında süre vermeyi planlıyor. Geldiği günden beri beklenen patlamayı göstermeyen yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında kendisini kanıtlamaya çalışacak.
2 AYRILIK KESİNLEŞTİ
Ahmed Kutucu için henüz kararını vermeyen sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında Yusuf Demir'in sözleşmesini feshedecek. Talipleri olan Berkan Kutlu ile de yollarını ayıracak. Ahmed Kutucu için ise teknik heyet ayrılık kararını gözden geçirecek ve transferde duruma göre takımda tutulacak.
