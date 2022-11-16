KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını duyurdu. Günlerdir merakla beklenen ve geçtiğimiz sene 5 Kasım tariihinde başlayan burs ve kredi başvurularının başladığını duyan üniversiteliler arama motorlarında KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...



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KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."

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E-DEVLET KYK BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

11 adım süren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak.

Birinci adımda bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor. Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, Beşinci adımda adres bilgileri, Altıncı adımda, özel durum bilgileri, Yedinci adımda aile bilgileri, Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, Inuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.



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KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir: