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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula e-Devlet

Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği KYK burs ve geri ödemeli kredilerde başvuru süreci başladı. 2022 - 2023 eğitim döneminde, Haziran ayına kadar öğrencilere ödenecek olan burs ve kredilere başvuran kişiler, arama motorlarında KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:31
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula e-Devlet

KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların 17 Kasım 2022 saat 23.59'a kadar devam edeceği öğrenilirken burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise hala merak konusu. Kasım ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, arama motorlarında KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula e-Devlet konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 15-17 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. 17 Kasım gecesi sona eren başvuruların ardından başvuru sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Buna kapsamda 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde verilecek KYK burs ve kredilerde başvuru sonuçlarının bu yıl Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor. 8 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye tabi tutulacak olan KYK burs ve kredi başvurularının, geçtiğimiz yıl baz alındığında 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

2022 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA E-DEVLET

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

KYK burs miktarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Erdoğan tarafından öğrenci ve velilere duyurulacak. Geçtiğimiz dönemde burs miktarlarının 850 TL'ye artırıldığı duyurulmuştu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında açıklanması bekleniyor.

KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

e-DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve GSBdestek Twitter hesabı üzerinden bilgi alabilecek.

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