Kuvvetli kar yağışı bekleniyor: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 ilde kuvvetli kar yağışı ihtimaline karşı sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için alarm verilen iller şöyle sıralandı: Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan. Başta ulaşım aksamaları olmak üzere, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken yer yer yoğunlaşması beklenen kar yağışının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi şeklinde etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 21:46
Kuvvetli kar yağışı bekleniyor: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kış şartlarının ağır yüzünü göstermesi beklenen Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki beş kritik il için acil durum uyarısı yayınladı. Bölge illerinden Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'ı etkisi altına alması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı kodlu alarm ilan edildi. MGM'den yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı, tipi ve fırtınayla birleşerek görüş mesafesini düşürebileceği belirtilirken vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

MGM'den 5 ilde kar alarmı!

5 İLDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu raporuyla kışın en zorlu günlerine girildiğini işaret etti. Yurdun doğu ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alacak kuvvetli kar yağışı nedeniyle, can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan hava koşulları için Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan illerini kapsayan Sarı Kodlu Uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edeceklerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

14 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak?

TRAFİKTE DİKKAT!

Tahminlere göre kuvvetli kar yağışı, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşacak. Yağışın, yer yer tipi şeklinde görülebileceği ve özellikle yüksek dağ geçitlerinde kar kalınlığını hızla artıracağı belirtiliyor. MGM, bu durumun görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürerek seyahat güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı bulundu. Özellikle Giresun-Şebinkarahisar yolu gibi kritik geçitlerde ve Karadeniz sahil yolunun yüksek kesimlere çıkan bağlantılarında aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

