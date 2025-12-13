CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından 2. toplantı tarihi netlik kazandı. 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının belirlenmesi için düzenlenen toplantıya, işçi kanadını temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği toplantının ardından rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücretin ne zaman belli olacağı sorusu gündemdeki yerini korurken 2. asgari ücret toplantı tarihi ve geçen senelerde asgari ücretlerin belli olduğu tarihleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 23:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. 8 milyondan fazla asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren toplantıya TÜRK-İŞ katılım sağlamadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, komisyonun mevcut yapısı değişmeden katılım sağlamayacaklarını bildirdi. İşveren ve hükümet kanadından temsilcilerle düzenlenen toplantının ardından rakam telaffuz edilmedi. 2. toplantı tarihi ise ilk toplantının ardından netlik kazandı.

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Komisyonun, aralık ayı sonuna kadar dört toplantı yaparak yeni asgari ücret rakamını belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü düzenledi. İkinci toplantı için 18 Aralık tarihi belirlenirken asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2026 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2025 yılı asgari ücret zammı için komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı. 24 Aralık'ta yapılan açıklama ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30 oranında zam ile 22 bin 104 liraya çıkarıldığını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 26 ibn 5 TL oldu.

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

2026 yılı yeni asgari ücrette senaryolar ise şöyle:

Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%1024.314 TL28.605
%1525.419 TL29.905
%2026.524 TL31.206
%2527.630 TL32.506
%3028.735 TL33.806
%3529.840 TL35.106
%4030.945 TL36.407
%4532.050 TL37.707
%5033.156 TL39.007
Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla ocak ayı zamlarına ilişkin beş aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 oldu. Kasım itibarıyla 11 aylık enflasyon ise yüzde 29,74 seviyesinde hesaplandı.

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükseltti. Merkez Bankası'nın tahminlerini güncellemesiyle birlikte asgari ücret artışına ilişkin senaryolar da yeniden gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, enflasyonun 2025 yılını büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlayacağını ifade etti. Bu kapsamda, enflasyona göre asgari ücret zam senaryoları ise şöyle:

Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%2527.630 TL32.506 TL
%2627.851 TL32.766 TL
%2728.072 TL33.026 TL
%2828.293 TL33.286 TL
%2928.514 TL33.546 TL
%3028.735 TL33.806 TL
%3128.956 TL34.066 TL
%3229.177 TL34.326 TL
%3329.398 TL34.586 TL
%3429.619 TL34.846 TL
%3529.840 TL35.106 TL
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü!
DİĞER
Arda Güler için çılgın transfer iddiası! ‘Öncelikli hedef’ olarak belirlendi
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Ünyay: G.Saray'a layık bir oyuncu olacağım! Arda Ünyay: G.Saray'a layık bir oyuncu olacağım! 22:45
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 22:41
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 22:32
Sallai: Şampiyon olmak istiyoruz! Sallai: Şampiyon olmak istiyoruz! 22:26
Osimhen cezasını Afrika Kupası'nda çekecek! Osimhen cezasını Afrika Kupası'nda çekecek! 22:23
Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması! Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması! 22:15
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 21:59
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 21:55
Amed SK liderliğe yükseldi! Amed SK liderliğe yükseldi! 21:21
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı! 20:46
Liverpool evinde Brighton'a şans tanımadı! Liverpool evinde Brighton'a şans tanımadı! 20:39
Okan Buruk'tan zemin isyanı! Okan Buruk'tan zemin isyanı! 19:30