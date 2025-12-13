Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü düzenledi. İkinci toplantı için 18 Aralık tarihi belirlenirken asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2026 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.