Asgari ücret 2. toplantı tarihi | 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. 8 milyondan fazla asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren toplantıya TÜRK-İŞ katılım sağlamadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, komisyonun mevcut yapısı değişmeden katılım sağlamayacaklarını bildirdi. İşveren ve hükümet kanadından temsilcilerle düzenlenen toplantının ardından rakam telaffuz edilmedi. 2. toplantı tarihi ise ilk toplantının ardından netlik kazandı.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Komisyonun, aralık ayı sonuna kadar dört toplantı yaparak yeni asgari ücret rakamını belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
