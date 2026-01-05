CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları

5 Ocak 2026 Pazartesi Sayısal Loto çekilişinin ardından vatandaşlar, kazanan numaraları öğrenmek için yoğun şekilde arama yapıyor. “Çılgın Sayısal Loto sonuçları” ve “Sayısal Loto sorgulama ekranı” gibi başlıklar öne çıkarken, çekilişe ait tüm sonuçlar Milli Piyango Online’ın resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden erişime açılıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 5 Ocak Pazartesi Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 21:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda yapıldıktan sonra, kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşılıyor. Loto severler, "5 Ocak Sayısal Loto kazanan numaralar", "Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula" ve "Sayısal Loto ne kadar devretti?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online internet sitesi, mobil uygulama ve yetkili bayiler üzerinden öğrenilebiliyor. İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 OCAK 2026 PAZARTESİ

4-12-37-50-64-89 Joker: 41 SüperStar: 7

Çılgın Sayısal Loto 5 Ocak kazanan numaralar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor'un golüne ofsayt engeli!
G.Saray farkı 2'ye çıkardı! İşte maçın golleri
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetimizi ilettik
Barış Alper net fırsattan yararlanamadı!
Fatih Tekke'den Nwakaeme ve Sikan açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Madrid-Maccabi maçı seyircisiz! R.Madrid-Maccabi maçı seyircisiz! 17:49
Amaral ve Kerim Alıcı Bandırmaspor'da! Amaral ve Kerim Alıcı Bandırmaspor'da! 17:46
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 17:15
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 16:35
Sivasspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları! 16:03
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 15:51
Daha Eski
Karateciler Seri A Şampiyonası'nda! Karateciler Seri A Şampiyonası'nda! 15:28
FCSB açıkladı! Beşiktaş ile hazırlık maçı... FCSB açıkladı! Beşiktaş ile hazırlık maçı... 15:20
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor 15:18
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 15:08
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 15:05
Gaziantep FK'dan Ndiaye için veda mesajı! Gaziantep FK'dan Ndiaye için veda mesajı! 14:58