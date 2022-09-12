Haberler Haberler KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK Yurt Başvuru sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | GSB Devlet yurdu sorgulama

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK Yurt Başvuru sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | GSB Devlet yurdu sorgulama

Üniversite öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan barınma imkanı kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuru sonuçları belli oldu. e-Devlet ve KYK Gencizbiz GSB sitelerinde aşırı yoğunluk yaşanırken KYK yurt sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:40
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK Yurt Başvuru sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | GSB Devlet yurdu sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuran milyonlarca üniversiteli, kendisine yurt çıkıp çıkmadığını araştırıyor. KYK'nın öğrencilere sunduğu yurt imkanından faydalanmak isteyen üniversiteli öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı 2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı ve KYK Yurt Başvuru Sorgulama Ekranı haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvurularının açıklanmasına ilişkin geri sayım devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Bakanlık, yurt başvurularının sonuçlandığını ve sonuçların belli olduğunu duyurdu.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran vatandaşlarımız, başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecekler.

e-DEVLET YURT BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

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