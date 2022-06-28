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NATO GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK? | NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? Başkan Erdoğan NATO görüşmesinden ne zaman dönecek?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve asgari ücret zammı kapsamında çalışmaların başlaması için talimat verdiğini duyurdu. Asgari ücret zammını ve asgari ücretin ne kadar olduğunu ise NATO görüşmelerinin ardından açıklayacağını paylaşan Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden ne zaman döneceği araştırılmaya başladı. Peki, NATO görüşmeleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? NATO Zirvesi nerede yapılacak? İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklayacağı güne ve tarihe dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:00
NATO GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK? | NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? Başkan Erdoğan NATO görüşmesinden ne zaman dönecek?

NATO görüşmesinin ardından asgari ücreti açıklayacağını açıklayan Başkan Erdoğan'ın ne zaman döneceği ve NATO Zirvesi'nin ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? Asgari ücret zammını açıklayacak Erdoğan'ın NATO görüşmesinden döneceği tarihe dair merak edilenler haberimizde...

NATO GÖRÜŞMESİ (NATO ZİRVESİ) NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi temsilen katılacağı NATO görüşmeleri 29 Haziran Çarşamba günü Madrid'te başlayacak ve görüşmeler 30 Haziran'da tamamlanacak.

NATO ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore de katılım sağlayacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilcileriyle görüşmelerde yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NATO GÖRÜŞMESİNDEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Başkan Erdoğan, 30 Haziran Perşembe günü tamamlanacak NATO görüşmelerinin sonunda Türkiye'ye geri dönecek.

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