NATO GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK? | NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? Başkan Erdoğan NATO görüşmesinden ne zaman dönecek?

NATO görüşmesinin ardından asgari ücreti açıklayacağını açıklayan Başkan Erdoğan'ın ne zaman döneceği ve NATO Zirvesi'nin ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? Asgari ücret zammını açıklayacak Erdoğan'ın NATO görüşmesinden döneceği tarihe dair merak edilenler haberimizde...

NATO GÖRÜŞMESİ (NATO ZİRVESİ) NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi temsilen katılacağı NATO görüşmeleri 29 Haziran Çarşamba günü Madrid'te başlayacak ve görüşmeler 30 Haziran'da tamamlanacak.

NATO ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore de katılım sağlayacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilcileriyle görüşmelerde yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NATO GÖRÜŞMESİNDEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Başkan Erdoğan, 30 Haziran Perşembe günü tamamlanacak NATO görüşmelerinin sonunda Türkiye'ye geri dönecek.