ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı kaçta başlayacak, kimler katılacak? - ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

Asgari ücret zammının ne kadar olacağının taraflarca belirleneceği ve masaya yatırılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın detayları araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın an be an takip ettiği asgari ücret son dakika açıklamaları gündemde yerini aldı. Başkan Erdoğan asgari ücreti açıklamadan önce 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı ise arama motorlarında sorgulananlardan biri oldu. İşte asgari ücret zammına dair gerçekleştirilecek toplantının detayları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ'i; işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 29 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek ve asgari ücret zammı için talimat veren Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ederken; asgari ücrete dair değerlendirmeler yapılacak.

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nden döndükten sonra, değerlendirmelerin akabinde belirlenecek yeni asgari ücreti açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR, TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret ara zammının detaylarını konuşacak ve her iki taraf için de önem arz eden bu görüşmelerin ışığında asgari ücret belirlenecek.