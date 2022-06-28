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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Asgari ücret hangi gün belli olacak? Başkan Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak?

Asgari ücret zam açıklamasının ne zaman yapılacağı araştırılıyor, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak asgari ücret zammının detayları an be an takip ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:00
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Asgari ücret hangi gün belli olacak? Başkan Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı için tarih verdi ve milyonların yakından takip ettiği asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri gündemde yerini aldı. Asgari ücrete yapılacak ara zammın ardından arama motorlarında 'asgari ücret ne zaman belli olacak, asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor, asgari ücret zammında son durum nedir?' sorularının cevabı sorgulanmaya başladı. İşte son dakika asgari ücret zam açıklamalarına dair detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücrete ara zam için talimat verdiğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve asgari ücretin açıklanacağı gün gündemde yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başlan Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammına dair şunları söyledi:

"Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz. Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz.

Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir.

En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz.

Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız."

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının akabinde, Çarşamba günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek kararla birlikte, NATO görüşmelerinden dönmesinin ardından Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklayacak ve mevcut yeni asgari ücretin ne kadar olduğu belli olacak.

30 Haziran Perşembe günü tamamlanan NATO görüşmelerinden dönen Başkan Erdoğan asgari ücreti hafta sonundan önce açıklayacak.

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