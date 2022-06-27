ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMASI - TİSK asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı! | Asgari ücret ara zammında son durum

Asgari ücret zammına dair bir açıklama daha TİSK'ten (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) geldi ve son dakika gelişmeleri için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret açıklamasının, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammında yeni gelişmeler nedir, asgari ücrete dair sıcak gelişmeler haberimizde...

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu açıkladı ve asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı masada olacaklarını duyurdu.

TİSK'in açıklamasında, asgari ücret zammına dair de sinyal verildi. "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanan TİSK, beklentileri kuvvetlendirdi.

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