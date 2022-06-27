ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Asgari ücret zammı açıklaması yapacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammına dair açıklama yapması beklenirken; milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücret zam oranının kaç olacağı araştırılmaya başladı. 26 Haziran Kabine Toplantısı ile birlikte açıklanması beklenen asgari ücret zammına dair merak edilenler haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ BUGÜN AÇIKLAYACAK MI?

26 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinin en önemlilerinden biri de asgari ücret zammı olacak.

Asgari ücrete dair Bakanlar ve Sendika Başkanları tarafından birçok açıklama yapılırken; Kabine Toplantısı'nın tamamlanmasıyla birlikte gözler Başkan Erdoğan'a çevrilecek ve haftalardır devam eden merakın son bulup bulmayacağı belli olacak.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması halinde; asgari ücret zammı son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde yer alacak.

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