KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Asgari ücrete zam, bayram tatili süresi, memur ve emekli zammı gibi önemli konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte 27 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve asgari ücret son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Genel itibarıyla iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Sıcak gündem olması halinde her hafta da tekrarlanabilen Kabine Toplantısı, 27 Haziran Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

14.00'te başlaması beklenen Kabine Toplantısı'nın 17.30 - 18.00 sularında bitmesi; akabinde Başkan Erdoğan'ın alınan kararlara dair açıklama yapması bekleniyor.

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, oranı kaç olacak?

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatili birleştirilecek mi? Kurban Bayramı kaç gün olacak?

KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLANMASI BEKLENEN DİĞER KONULAR