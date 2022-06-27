Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

27 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım tamamlandı ve gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Asgari ücrete ara zammın yapılıp yapılmayacağı ve yapılması halinde oranı, bayram tatilinin kaç gün olacağı, KYK burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini aldı. İşte Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na dair son dakika gelişmeleri ve 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:10
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Asgari ücrete zam, bayram tatili süresi, memur ve emekli zammı gibi önemli konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte 27 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve asgari ücret son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Genel itibarıyla iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Sıcak gündem olması halinde her hafta da tekrarlanabilen Kabine Toplantısı, 27 Haziran Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

14.00'te başlaması beklenen Kabine Toplantısı'nın 17.30 - 18.00 sularında bitmesi; akabinde Başkan Erdoğan'ın alınan kararlara dair açıklama yapması bekleniyor.

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR

  • Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, oranı kaç olacak?
  • Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatili birleştirilecek mi? Kurban Bayramı kaç gün olacak?

KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLANMASI BEKLENEN DİĞER KONULAR

  • KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatacak mı, KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?
  • Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, ne kadar ödeme yapılacak?
  • Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Hangi yollar ve köprülerde geçiş ücretsiz olacak?

DİĞER
Sadio Mane'den sonra Mohamed Salah da Liverpool'dan ayrılabilir! Bonservis bedeli şaşırttı...
72 bin 500 liraya satıldı! Dev tosun 1 ton 220 kilogram ağırlığında
Aslan'a sürpriz 10 numara! İlk temas olumlu
Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Asgari ücret zammı açıklaması yapacak mı?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? 10:50
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 10:41
Talisca bombası patlıyor! İşte G.Saray'ın teklifi Talisca bombası patlıyor! İşte G.Saray'ın teklifi 09:56
İşte Jesus'un gözüne giren o futbolcu! İşte Jesus'un gözüne giren o futbolcu! 09:45
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:26
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:27
Daha Eski
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:27
Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... 01:37
Aslan'a sürpriz 10 numara! İlk temas olumlu Aslan'a sürpriz 10 numara! İlk temas olumlu 08:12
Hamsik'ten Fırtına'ya flaş transfer önerisi! Hamsik'ten Fırtına'ya flaş transfer önerisi! 09:06
Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Gelecek sezon... Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Gelecek sezon... 09:11
G.Saray'da Abdülkerim'in ardından 2 transfer bombası daha! G.Saray'da Abdülkerim'in ardından 2 transfer bombası daha! 09:39